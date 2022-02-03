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Байден и Макрон пообещали координировать ответ на военное наращивание РФ

Четверг, 3 февраля 2022, 08:01

Президент США Джо Байден обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном наращивание Россией военных сил у границ Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Белого дома.

Оба лидера подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и рассмотрели текущую координацию как в дипломатии, так и в подготовке к наложению на Россию быстрых и серьезных экономических санкций в случае дальнейшего вторжения в Украину, говорится в сообщении.

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Байден и Макрон договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт, в том числе во время консультаций с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС по скоординированному и комплексному подходу к решению этих вопросов.

Макрон накануне заявил, что не исключает своего визита в Россию, чтобы обсудить "кризис вокруг Украины".

26 января стало известно, что готовится визит Макрона в Украину.

Напомним, накануне испанское издание El Pais опубликовало ответы США и НАТО на предложения России по так называемым "гарантиям безопасности".

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Байден Макрон

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