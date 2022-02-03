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Макрон ввечері по черзі поговорить з Путіним і Зеленським

Четвер, 3 лютого 2022, 12:44

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер ввечері проведе телефонні переговори з президентами України та Росії.

Про це повідомляється на сайті Єлисейського палацу, пише "Європейська правда".

Згідно з інформацією, Макрон спершу розмовлятиме з Владіміром Путіним (о 18:00 за Парижем), а потім - з Володимиром Зеленським  (о 19:30 за Парижем).

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Крім того, в обід у Макрона запланована телефонна розмова з президентом Польщи Анджеєм Дудою.

Нагадаємо, Макрон напередодні заявив, що не виключає свого візиту в Росію, щоб обговорити "кризу навколо України".

Крім того, 26 січня стало відомо, що готується візит Макрона в Україну.

2 лютого Макрон провів розмову з президентом США Джо Байденом, після якої лідери пообіцяли координувати відповідь на військове нарощування РФ.

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Макрон Путін Зеленський

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