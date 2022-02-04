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Іспанія скасує обов’язкове носіння масок на вулиці

П'ятниця, 4 лютого 2022, 11:56

Уряд Іспанії скасує вимогу до людей носити маски на відкритому повітрі наступного четверга.

Про це заявила в п'ятницю міністр охорони здоров'я Кароліна Даріас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Вимога носіння масок на вулиці була відновлена наприкінці грудня, щоб стримати поширення варіанта "Омікрон".

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Кабінет міністрів планує схвалити зміни на своєму щотижневому засіданні, запланованому на вівторок, і ввести їх у дію за два дні.

За словами Даріас, уряд "завжди казав, що захід триватиме лише доти, доки це буде суворо необхідним".

Вона пояснила, оскільки рівень зараження знижувався протягом кількох днів, уряд вважає, що ситуація змінилася.

Незважаючи на сплеск випадків захворювання в період з листопада по січень через поширення варіанта "Омікрон", кількість госпіталізацій та смертей залишаються набагато нижчими, ніж у попередні хвилі пандемії, багато в чому завдяки високому рівню вакцинації в Іспанії.

Нагадаємо, 3 лютого директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив у четвер, що континент зараз входить у "ймовірну розв'язку" пандемії коронавірусу.

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Іспанія Коронавірус Карантин

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