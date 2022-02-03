ВООЗ побачила шанс завершення пандемії коронавірусу в Європі

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив у четвер, що континент зараз входить у "ймовірну розв'язку" пандемії коронавірусу.

Про це він сказав на брифінгу для ЗМІ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Клюге зазначив, що країни Європи отримали виняткову можливість взяти під контроль передачу COVID-19 завдяки трьом факторам. Це - високий рівень імунізації завдяки вакцинації та природному зараженню, схильність вірусу до меншого поширення в теплішу погоду і менший ступінь важкості хвороби варіанту "Омікрон".

"Цей період підвищеного захисту слід розглядати як припинення вогню, яке може принести нам міцний мир", - сказав він.

За словами Клюге, оскільки зима у більшій частині Європи стихне у найближчі тижні і передача вірусу природно знизиться, майбутня весна "залишає нам можливість для тривалого періоду спокою і набагато вищого рівня захисту населення від будь-якого поновлення передачі".

Клюге підкреслив, навіть якщо з'явиться інший варіант коронавірусу, органи охорони здоров'я в Європі мають бути в змозі тримати його під контролем за умови продовження заходів імунізації разом з іншими заходами охорони здоров'я.

Клюге також наголосив на необхідності "різкого та безкомпромісного збільшення обміну вакцинами через кордони". Він зазначив, що вакцини повинні бути у всіх у Європі та за її межами.

Науковці неодноразово попереджали, якщо більшість населення світу не буде вакцинована, то коронавірус продовжить поширюватися та може мутувати в смертоносніші та більш заразні форми.

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