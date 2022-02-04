Испания отменит обязательное ношение масок на улице

Правительство Испании отменит требование к людям носить маски на открытом воздухе в следующий четверг.

Об этом заявила в пятницу министр здравоохранения Каролина Дариас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Требование ношения масок на улице было возобновлено в конце декабря, чтобы сдержать распространение варианта "Омикрон".

Кабинет министров планирует одобрить изменения на своем еженедельном заседании, запланированном на вторник, и ввести их в действие через два дня.

По словам Дариас, правительство "всегда говорило, что меры будут сохраняться до тех пор, пока это будет строго необходимым".

Она объяснила, что уровень заражения снижался в течение нескольких дней, правительство считает, что ситуация изменилась.

Несмотря на всплеск случаев заболевания в период с ноября по январь из-за распространения варианта "Омикрон", количество госпитализаций и смертей остаются намного ниже, чем в предыдущие волны пандемии, во многом благодаря высокому уровню вакцинации в Испании.

Напомним, 3 февраля директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил в четверг, что континент сейчас входит в "вероятную развязку" пандемии коронавируса.

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