Зеленський обговорив із президенткою Словаччини збільшення потужностей для транспортування газу
Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою обговорив збільшення гарантованих потужностей для транспортування природного газу.
Про це йдеться у заяві Офісу президента за підсумками розмови, повідомляє "Європейська правда".
"Було домовлено провести переговори на рівні профільних відомств стосовно збільшення гарантованих потужностей для транспортування природного газу на постійній основі в напрямку Словаччина – Україна", - йдеться у заяві.
Зеленський подякував за незмінну солідарність Словаччини щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.
Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію, Зеленський поінформував про ініціативи української сторони стосовно активізації переговорного процесу в межах Нормандського формату та виконання Мінських домовленостей.
Нагадаємо, на початку лютого Україна вперше в історії почала фізичний імпорт природного газу з Угорщини.
Наприкінці грудня Україна домовилась з Угорщиною про гарантовані потужності постачання газу у напрямку з Угорщини до України.
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