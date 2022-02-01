Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Україна вперше здійснила фізичний імпорт газу з Угорщини

Вівторок, 1 лютого 2022, 09:19

Україна вперше в історії почала фізичний імпорт природного газу з Угорщини.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив 1 лютого генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон. 

"Сьогодні вперше в історії розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини в Україну. Раніше система ГТС могла працювати тільки у напрямку з України до Угорщини. Завдяки проведеним технічним заходам була створена можливість транспортування газу в обох напрямках", - повідомив Сергій Макогон.

Він зазначив, що угорський напрямок тепер є другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть у разі відсутності транзиту.

"Відкриття цього напрямку створило можливість для трейдерів організовувати постачання в Україну скрапленого газу LNG з терміналу у Хорватії", - зазначив Сергій Макогон. 

Нагадаємо, у вересні Угорщина попри критику України підписала новий довгостроковий договір про постачання газу з Росією. З 1 жовтня "Газпром" припинив транзит газу в Угорщину через Україну.

Наприкінці грудня Україна домовилась з Угорщиною про гарантовані потужності постачання газу у напрямку з Угорщини до України.

Детальніше про угорський контракт із "Газпромом" - у статті "Газова війна" з Угорщиною: навіщо Орбан погодився на роль гібридної зброї РФ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Енергетика Угорщина

Статті

З Риму не втечеш: як лідера Італії вмовили йти на другий термін і що це означає для України

Результат президентських виборів в Італії став цілком позитивним для України. І це - на тлі ризиків перемоги відверто пропутінських кандидатів. 
1 лютого 2022 — Ярина Груша-Поссамай, для Європейської правди

Трюдо передумав: чому Канада досі не надала Україні летальну зброю

Канада пообіцяла надати Україні летальну зброю, проте швидко передумала. Що стало причиною такого розвороту? І чи є це питання остаточно закритим?
31 січня 2022 — Дмитро Шеренговський

Пропозиція від Ердогана: чого чекати Україні у відносинах із Туреччиною

Чи варто Києву приймати пропозицію Туреччини замінити Мінськ у діалозі з Кремлем? І чи немає там підводних каменів?
31 січня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда