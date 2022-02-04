Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Зеленский обсудил с президентом Словакии увеличение мощностей для транспортировки газа

Пятница, 4 февраля 2022, 14:39

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Словакии Зузаной Чапутовой обсудил увеличение гарантированных мощностей для транспортировки природного газа.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента по итогам разговора, сообщает "Европейская правда".

"Было договорено провести переговоры на уровне профильных ведомств по поводу увеличения гарантированных мощностей для транспортировки природного газа на постоянной основе в направлении Словакия – Украина", - говорится в заявлении.

Зеленский поблагодарил за неизменную солидарность Словакии о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью, Зеленский проинформировал об инициативах украинской стороны по активизации переговорного процесса в рамках Нормандского формата и выполнения Минских договоренностей.

Напомним, Украина впервые в истории начала физический импорт природного газа из Венгрии.

В конце декабря Украина договорилась с Венгрией о гарантированных мощностях поставок газа в направлении из Венгрии в Украину.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Словакия Энергетика

Статьи

Посол с грузинским отказом: кто такая Бриджит Бринк, которая возглавит дипмиссию США в Украине

Будущий посол США, которую выбрал Байден, прекрасно понимает, как коварна путинская Россия. Российскую агрессию она встретила в Тбилиси... (укр.)
4 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Радослав Сикорский: В случае нападения на вас Россия будет воевать не с Украиной, а с НАТО

"В случае вторжения об этом станет известно, по крайней мере, за несколько дней... Война будет существенно отличаться от того, что может себе представить Россия..." (укр.)
3 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Разговор под угрозой арбитража: как Польша пообещала Украине уладить проблему с авторазрешениями

Украина одержала первую – хотя и промежуточную – победу в споре с Польшей об увеличении квот на грузовые перевозки (укр.)
3 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда