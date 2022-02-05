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Майбутній глава Мюнхенської конференції знову закликав надати Україні зброю

Субота, 5 лютого 2022, 16:48

Німеччина повинна посилити своє лідерство на міжнародній арені та лібералізувати свою політику щодо експорту зброї, в тому числі розглянути можливість відправлення зброї в Україну.

Про це заявив в інтерв’ю Reuters майбутній голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген, пише "Європейська правда".

Гойсген зазначив, що Берлін демонструє політичне лідерство в кризі – наприклад, відновлює Нормандський формат. Але Німеччині слід розглянути питання про експорт зброї, щоб Україна могла захистити себе, вважає Гойсген, колишній високопоставлений німецький дипломат, який обійме посаду глави Мюнхенської конференції з питань безпеки наприкінці цьогорічного заходу 18-20 лютого. 

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За його словами, використання історії як виправдання не постачати зброю більше не є доречним або навіть логічним.

"Ми надто спрощуємо собі життя, кажучи, що завжди чинили так, тому ми продовжуємо. Ми повинні обговорити більш активну роль Німеччини у зовнішній політиці, і політика безпеки (політика експорту озброєнь) є її частиною", - сказав він агентству.

Гойсген зазначив, що президент Росії Владімір Путін, вочевидь, розпалює кризу довкола України, щоб підвищити свою популярність удома, але, схоже, поки що не вирішив діяти.

"Він уважно стежить за тим, як ми реагуватимемо", - сказав Гойсген.

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Відповідаючи на запитання, чи має Європа залишити війська в Малі, він сказав, що Заходу необхідно вивчити уроки з афганського провалу і зосередитися на підтримці урядів, які поважають належне управління та права людини.

Багаторічний радник ексканцлерки Ангели Меркель із зовнішньої політики та майбутній очільник Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген вже критикував позицію уряду Німеччини щодо постачання зброї Україні. 

Читайте більше про дискусії у Німеччині на цю тему: Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України

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