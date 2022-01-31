Майбутній глава Мюнхенської конференції розкритикував позицію Берліна щодо зброї для України

Багаторічний радник ексканцлерки Ангели Меркель із зовнішньої політики та майбутній очільник Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген розкритикував позицію уряду Німеччини щодо постачання зброї Україні.

Як повідомляє Spiegel, про це він сказав в інтерв’ю Rheinische Post, пише "Європейська правда".

З одного боку, зауважив він, Німеччина через своє минуле утримується від постачання зброї до регіонів, де тривають конфлікти, проте продає Ізраїлю сучасні субмарини.

За його словами, зараз "справедливо" підняли питання, чи не варто було б Німеччині з таких самих міркувань зробити виняток для України. Гойсген нагадав про вбивство у Бабиному Яру під час нацистської окупацїі тисяч українських євреїв.

Крістоф Гойсген також висловив думку, що якщо Росія вдасться до нової агресії, газопровід "Північний потік-2" потрібно буде призупинити. "Якщо російські війська вторгнуться до України, не можна, щоб ПП2 працював, немов нічого не трапилось", - сказав він.

Він додав, що у нинішній ситуації НАТО і ЄС важливо демонструвати єдність, зауваживши, що президент РФ Владімір Путін завжди намагався внести розкол між Європою та США і всередині Євросоюзу.

Нагадаємо, чинний глава Мюнхенської конференції безпеки Вольфганг Ішингер заявив, що позиція Німеччини щодо зброї для України б’є по її репутації і може призвести до втрати довіри союзників.

Ішингер невдовзі покине посаду глави Мюнхенської конференції з безпеки після 14-років перебування на ній, його замінить 66-річний Крістоф Гойсген.

Гойсген вже критикував Путіна за прославляння сталінізму та наголошував, що Заходу варто чітко визначити свої позиції стосовно Москви.

Мюнхенська конференція з питань безпеки відбудеться з 18 по 20 лютого 2022 року в очному форматі вперше за два роки.