Будущий глава Мюнхенской конференции снова призвал предоставить Украине оружие

Германия должна усилить свое лидерство на международной арене и либерализировать свою политику по экспорту оружия, в том числе рассмотреть возможность отправки оружия в Украину.

Об этом заявил в интервью Reuters будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген, пишет "Европейская правда".

Гойсген отметил, что Берлин демонстрирует политическое лидерство в кризисе – например восстанавливает Нормандский формат. Но Германии следует рассмотреть вопрос об экспорте оружия, чтобы Украина могла защитить себя, считает Гойсген, бывший высокопоставленный немецкий дипломат, который займет должность главы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в конце нынешнего мероприятия 18-20 февраля.

По его словам, использование истории как оправдания не поставлять оружие больше не уместно или даже не логично.

"Мы слишком упрощаем себе жизнь, говоря, что всегда поступали так, поэтому мы продолжаем. Мы должны обсудить более активную роль Германии во внешней политике, и политика безопасности (политика экспорта вооружений) является ее частью", - сказал он.

Гойсген отметил, что президент России Владимир Путин, очевидно, разжигает кризис вокруг Украины, чтобы повысить свою популярность дома, но, похоже, пока не решил действовать.

"Он внимательно следит за тем, как мы будем реагировать", – сказал Гойсген.

Отвечая на вопрос, должна ли Европа покинуть войска в Мали, он сказал, что Западу необходимо изучить уроки по афганскому провалу и сосредоточиться на поддержке правительств, уважающих надлежащее управление и права человека.

Многолетний советник экс-канцлера Ангелы Меркель по внешней политике и будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген уже критиковал позицию правительства Германии по поставке оружия Украине.

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