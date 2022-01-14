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Фінляндія наразі не планує вступати до НАТО – міністр

П'ятниця, 14 січня 2022, 17:43

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна наразі не має планів щодо вступу до НАТО.

Про це він сказав після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у французькому Бресті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Фінляндія не обговорює приєднання до НАТО, і у Фінляндії не планується такий проєкт... Політика безпеки Фінляндії залишається незмінною", – сказав Хаавісто.

Коментуючи попередження міністра закордонних справ Польщі про те, що Європа зараз опинилася ближче до війни, ніж будь-коли за 30 років, Хаавісто сказав, що він розуміє тиск на Україну та Польщу через наростання напруженості на їхніх кордонах.

"Але я сподіваюся, що ми не в такій ситуації", - сказав Хаавісто.

Зацікавленість Фінляндії та Швеції щодо членства в НАТО стала темою міжнародних дебатів цього тижня, коли російські та американські чиновники провели переговори щодо політики безпеки в Женеві.

У четвер держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю MSNBC натякнув, що Фінляндія хоче приєднатися до НАТО після того, як речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Росія розглядатиме вступ Фінляндії в НАТО як "інструмент конфронтації".

Фінляндія довгий час залишала двері в НАТО відкритими, заявляючи, що вона має право подати заявку на членство, якщо захоче.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також  - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

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Фінляндія Альянс

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