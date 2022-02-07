45% финнов готовы поддержать вступление в НАТО

45% опрошенных жителей Финляндии поддержали бы присоединение страны к Североатлантическому альянсу, если бы такие рекомендации вынесло государственное руководство.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Kantar TNS Agri для издания Maaseudun Tulevaisuus, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Каждый третий респондент выступил против вступления в НАТО и четверть не смогла определиться со своей позицией. В опросе приняло участие тысяча человек.

Вступление в альянс чаще всего поддерживают сторонники Социал-демократической партии и Коалиционной партии: среди них более половины проголосовали бы за присоединение страны к НАТО, если бы рекомендации исходили от государственного руководства. Также большинство голосующих за Шведскую национальную партию придерживаются этой линии.

В январе свои опросы также провели газета Helsingin Sanomat и новостная служба телеканала MTV. Их опросы показали, что количество сторонников НАТО выросло. В то же время увеличилось количество людей, не уверенных в своей позиции.

Напомним, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что у его страны пока нет планов по вступлению в НАТО.

Финляндия долгое время оставляет дверь в НАТО открытой, заявляя, что она имеет право подать заявку на членство, если захочет.

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