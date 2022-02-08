Між Києвом і Варшавою планують швидкісне залізничне сполучення: у дорозі до 4 год

Україна та Польща синхронізували дії з реалізації проєкту високошвидкісного залізничного сполучення між Києвом та Варшавою.

Як повідомило Міністерство інфраструктури у Facebook, про це йшлося у рамках візиту української делегації цими вихідними до Польщі.

Україна планує інтегрувати свою транспортну мережу в європейську, а проєкт швидкісного залізничного сполучення хочуть презентувати на рівні Європейського Союзу.

Будівництво євроколії Київ-Варшава - проєкт, що об’єднає дві європейські столиці швидкісним транспортом. Очікується, що час у дорозі займатиме до 4 годин.

Наразі Україна та Польща спільно напрацьовують план реалізації проєкту та готуються до його презентації на рівні ЄС.

Серед інших запланованих проєктів - нові автобани до західного кордону. Йдеться про будівництво першої концесійної дороги Краківець-Львів-Броди-Рівне, а також масштабне оновлення дороги М-07 Київ-Ковель-Ягодин, з підвищенням її до І-а категорії.

Також планують реконструкцію ділянки Мальховіце-Ніжанковичі на українсько-польському кордоні, яка не експлуатується з 1995 року, проте важлива для сполучення двох польських регіонів.

Планують модернізувати міжнародні автомобільні пункти пропуску, передусім ключовий пункт пропуску в Ягодині.

Нагадаємо, Україна та Польща нещодавно почали вирішувати проблему збільшення квот на вантажні перевезення для вітчизняних автоперевізників.

Детальніше у статті: Розмова під тиском арбітражу: як Польща пообіцяла Україні вирішити проблему з автодозволами.

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