Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Між Києвом і Варшавою планують швидкісне залізничне сполучення: у дорозі до 4 год

Вівторок, 8 лютого 2022, 09:32

Україна та Польща синхронізували дії з реалізації проєкту високошвидкісного залізничного сполучення між Києвом та Варшавою. 

Як повідомило Міністерство інфраструктури у Facebook, про це йшлося у рамках візиту української делегації цими вихідними до Польщі.

Україна планує інтегрувати свою транспортну мережу в європейську, а проєкт швидкісного залізничного сполучення хочуть презентувати на рівні Європейського Союзу.

"Укрзалізниця" з 10 лютого знімає обмеження на залізничний транзит до Польщі

Будівництво євроколії Київ-Варшава - проєкт, що об’єднає дві європейські столиці швидкісним транспортом. Очікується,  що час у дорозі займатиме до 4 годин.

Наразі Україна та Польща спільно напрацьовують план реалізації проєкту та готуються до його презентації на рівні ЄС.

Серед інших запланованих проєктів - нові автобани до західного кордону. Йдеться про будівництво першої концесійної дороги Краківець-Львів-Броди-Рівне, а також масштабне оновлення дороги М-07 Київ-Ковель-Ягодин, з підвищенням її до І-а категорії.

Як Україна отримала проміжну перемогу в суперечці з Польщею щодо автодозволів

Також планують реконструкцію ділянки Мальховіце-Ніжанковичі на українсько-польському кордоні, яка не експлуатується з 1995 року, проте важлива для сполучення двох польських регіонів.

Планують модернізувати міжнародні автомобільні пункти пропуску, передусім ключовий пункт пропуску в Ягодині.

Нагадаємо, Україна та Польща нещодавно почали вирішувати проблему збільшення квот на вантажні перевезення для вітчизняних автоперевізників.

Детальніше у статті: Розмова під тиском арбітражу: як Польща пообіцяла Україні вирішити проблему з автодозволами.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Україна-Польща

Статті

Росія фальсифікує своє членство в ООН та Радбезі? Детально про звинувачення України

Є великі сумніви, що Росія взагалі є членом ООН. Жодних публічних рішень про вступ РФ немає, а секретаріат ООН відмовляється відкрити "таємні" документи з цього приводу.
8 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Кінець проросійського шляху: як прибічники ЄС та НАТО повернули владу в Чорногорії

Проросійський уряд Чорногорії відправили у відставку. Втім, політична криза ще далека до завершення, і це дає "друзям Путіна" шанс на реванш.
7 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Проти Заходу, але на користь Києву: чому союз Путіна з Китаєм допоможе Україні

У Пекіні Путін послав важливий сигнал Заходу. Проте цей сигнал, негативний для Заходу, одночасно є позитивом для України.
5 лютого 2022 — Михайло Самусь, New Geopolitics Research Network