Между Киевом и Варшавой планируют скоростное железнодорожное сообщение: в пути до 4 часов

Украина и Польша синхронизировали действия по реализации проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой.

Как сообщило Министерство инфраструктуры в Facebook, об этом говорилось в рамках визита украинской делегации в эти выходные в Польшу.

Украина планирует интегрировать свою транспортную сеть в европейскую, а проект скоростного железнодорожного сообщения хотят презентовать на уровне Европейского Союза.

Строительство европути Киев-Варшава – проект, объединяющий две европейские столицы скоростным транспортом. Ожидается, что время в пути будет занимать до 4 часов.

Украина и Польша совместно нарабатывают план реализации проекта и готовятся к его презентации на уровне ЕС.

Среди других запланированных проектов – новые автобаны к западной границе. Речь идет о строительстве первой концессионной дороги Краковец-Львов-Броды-Ровно, а также масштабном обновлении дороги М-07 Киев-Ковель-Ягодин, с повышением ее до I-ой категории.

Также планируется реконструкция участка Мальховице-Нижанковичи на украинско-польской границе, который не эксплуатируется с 1995 года, однако важен для соединения двух польских регионов.

Планируется модернизировать международные автомобильные пункты пропуска, прежде всего ключевой пункт пропуска в Ягодине.

Напомним, Украина и Польша недавно начали решать проблему увеличения квот на грузовые перевозки для отечественных автоперевозчиков.

Подробнее в статье: Разговор под давлением арбитража: как Польша пообещала Украине решить проблему с авторазрешениями.