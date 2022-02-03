Як Україна отримала проміжну перемогу в суперечці з Польщею щодо автодозволів

Україна отримала першу – хоч і проміжну – перемогу в суперечці з Польщею щодо збільшення квот на вантажні перевезення для вітчизняних автоперевізників.

Про те, чому це не привід для надмірного оптимізму, читайте у статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Розмова під тиском арбітражу: як Польща пообіцяла Україні вирішити проблему з автодозволами.

Питання польських квот на автоперевезення на перший погляд може здатися локальною проблемою одних лише автоперевізників. Проте насправді воно може мати негативний вплив на весь українських експорт, а відповідно – й на економіку країни.

Проблеми з Польщею почалися у 2018 році, коли Варшава заявила про скорочення річної квоти для українських автоперевізників із 200 до 130 тис. Згодом вдалося домовитися про компроміс – квота складатиме 160 тис. дозволів. Цього також було недостатньо, проте ситуація вирішувалася у ручному режимі – у другій половині року польська сторона погоджувала додаткову кількість дозволів.

Проте, минулого року відбулося загострення – Варшава вперше не погодила видачу додаткових квот. І це в ситуації, коли реальна потреба українських перевізників вже перевищує рівень у 200 тис. дозволів.

Більш того, Польща навіть відмовилася від консультацій з Україною, ультимативно висунувши умовою їх відновлення відмову Києва від проведення ремонтних робіт на залізниці, внаслідок чого призупинився залізничний транзит до Польщі.

В такій ситуації звернення до арбітражу ЄС, прописане в Угоді про асоціацію, стало фактично неминучим.

Схоже, така загроза справила враження на Варшаву – і діалог було розблоковано.

31 січня сторони домовились щодо суттєвого збільшення кількості дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень з урахуванням потреб українських та польських автомобільних перевізників.

Тепер наступний етап вирішення проблеми – 5 лютого, до цього часу сторони мають узгодити дату проведення засідання Змішаної комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень. Саме на ньому і має бути узгоджено, на скільки має бути збільшена квота для України.

Втім, як вже зазначалося, зважаючи на обсяги торгівлі з Польщею, навіть збільшення квоти до 200 тис. не вирішує до кінця проблеми українських перевізників.

Про шанси на те, що переговори з Польщею пройдуть вдало і Україні не доведеться подавати скаргу до Єврокомісії, читайте у статті Юрія Панченка Розмова під тиском арбітражу: як Польща пообіцяла Україні вирішити проблему з автодозволами.