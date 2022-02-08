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Фінському депутату довелось вибачатися за твіт щодо членства України в НАТО

Вівторок, 8 лютого 2022, 17:28

Голова комітету із закордонних справ парламенту Фінляндії Міка Ніікко змушений був пояснювати свій твіт із позицією про Україну й НАТО, що суперечить зовнішньополітичній позиції країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Міка Ніікко входить до фракції правопопулістської партії "Справжні фіни" (Perussuomalaiset).

Фінляндія має зберегти можливість подання заявки на вступ до НАТО – прем'єрка

У своєму Twitter він висловив думку, що президенту Франції Еммануелю Макрону, або "комусь іншому" варто публічно пообіцяти, що Україна не стане членом НАТО, а без того перемовини не будуть мати успіху. 

Твіт Ніікко викликав шквал критики на адресу всієї партії, врешті він видалив його.

У коментарі Yle депутат пояснив, що поважає суверенітет України і використав у пості невдалі формулювання, а насправді хотів сказати, що зараз членство України в НАТО не виглядає реалістичною перспективою.

"Моєю метою не було висловити позицію про те, чи може Україна прагнути членства в НАТО. Україна має повне право вирішувати за себе… Усім відомо, що Україна й НАТО будуть вирішувати питання щодо можливої заявки на членство, ніхто інший у цьому не має права голосу", - сказав він. 

Нагадаємо, Фінляндія не є членом НАТО, але співпрацює з Альянсом і заявляє, що має право подати заявку, якщо захоче. Останнім часом у фінському суспільстві зростає підтримка потенційного вступу в НАТО, хоча різні опитування наводять різні цифри. 

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна наразі не планує вступати в НАТО.

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Фінляндія Україна-НАТО Росія

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