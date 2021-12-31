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Фінляндія має зберегти можливість подання заявки на вступ до НАТО – прем'єрка

П'ятниця, 31 грудня 2021, 15:01

Фінляндія має зберегти можливість подання заявки на вступ до НАТО та продовжувати посилену оборонну співпрацю з ЄС.

Про це заявила у своєму новорічному зверненні прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Iltalehti.fi.

"Ми зберігаємо можливість подання заявки на вступ до НАТО. Ми маємо оцінити цю свободу вибору, оскільки це стосується права держави вирішувати питання щодо своєї безпеки", - сказала Марін.

"Це основи європейської безпеки, закріплені в принципах Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Ми показуємо, що вивчаємо уроки з минулого. Ми зберігаємо простір для маневру", - додала прем'єр-міністр.

У грудні уряд Фінляндії оголосив, що країна закупить у США 64 винищувачі п'ятого покоління F-35.

Це найбільша в історії Фінляндії угода про закупівлю зброї. Перші літаки F-35 надійдуть на озброєння ВПС Фінляндії у 2025 році в рамках програми з підготовки та навчання персоналу.

Фінляндія не є членом НАТО, але в останні роки вона налагодила міцніші зв’язки з організацією та вибирала військове обладнання, сумісне з членами НАТО.

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