Вибори у Франції: Макрон у соцопитуваннях збільшує відрив від головних суперниць

За три місяці до президентських виборів у Франції трійка лідерів залишається незмінною, проте чинний президент Еммануель Макрон на кілька відсотків збільшив відрив зі своїми головними суперницями.

Як повідомляє Le Figaro, про це свідчать результати соцопитування, проведеного компанією Elabe на замовлення L'Express та BFMTV.

У першому турі за Макрона проголосували б 26% респондентів - на 3,5% більше, ніж місяць тому. Він також лідирує у другому турі, незалежно від того, хто з кандидатів був би його конкурентом.

На другій позиції у першому турі, з майже рівнозначною підтримкою, опиняються лідерка правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен та кандидатка від правих "Республіканців" Валері Пекресс - за них проголосували б 15,5% та 15% відповідно.

За резонансного кандидата Еріка Земмура, якому спершу прогнозували вихід у другий тур з Макроном, проголосували б 13%, на 0,5% більше, ніж у попередньому опитуванні.

Кандидати лівого спектра суттєво відстають від решти - лише Жан-Люк Меланшон, лідер "Нескореної Франції", набрав би 10%. За кандидата "Зелених" Янніка Жадо голосували б 4,5%, за колишню міністерку юстиції Крістіан Тобіра - 3,5%, за комуніста Фаб’єна Русселя - 4%. Мер Парижа Анн Ідальго у цьому опитуванні отримала рекордно низькі показники - за неї голосували б лише 1,5% респондентів.

В опитуванні Elabe, яке оприлюднили 26 січня, трійка лідерів була такою ж; Ле Пен і Пекресс тоді отримували по 17% голосів, а Макрон - 25%.

Зазначимо, Еммануель Макрон досі офіційно не оголосив про свої наміри брати участь у виборах. Днями на запитання журналістів про це він коротко відповів, що "настане момент, коли треба буде подумати про це".

Президентські вибори у Франції 2022 року пройдуть у два тури - 10 та 24 квітня.

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