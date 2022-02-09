Выборы во Франции: Макрон в соцопросе увеличивает отрыв от главных соперниц

За три месяца до президентских выборов во Франции тройка лидеров остается неизменной, однако действующий президент Эммануэль Макрон на несколько процентов увеличил разрыв со своими главными соперницами.

Как сообщает Le Figaro, об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного компанией Elabe по заказу L'Express и BFMTV.

В первом туре за Макрона проголосовали бы 26% респондентов – на 3,5% больше, чем месяц назад. Он также лидирует во втором туре, независимо от того, кто из кандидатов был бы его конкурентом.

На второй позиции в первом туре, с почти равнозначной поддержкой, оказываются лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен и кандидат от правых "Республиканцев" Валери Пекресс - за них проголосовали бы 15,5% и 15% соответственно.

За резонансного кандидата Эрика Земмура, которому сначала прогнозировали выход во второй тур с Макроном, проголосовали бы 13%, на 0,5% больше, чем в предыдущем опросе.

Кандидаты левого спектра существенно отстают от остальных – только Жан-Люк Меланшон, лидер "Непокоренной Франции", набрал бы 10%. За кандидата "Зеленых" Янника Жадо голосовали бы 4,5%, за бывшее министерство юстиции Кристиан Тобира - 3,5%, за коммуниста Фабьена Русселя - 4%. Мэр Парижа Анн Идальго в этом опросе получила рекордно низкие показатели – за нее голосовали бы только 1,5% респондентов.

В опросе Elabe, обнародованном 26 января, тройка лидеров была такой же; Ле Пен и Пекресс тогда получали по 17% голосов, а Макрон – 25%.

Отметим, что Эммануэль Макрон до сих пор официально не объявил о своих намерениях участвовать в выборах. На днях на вопрос журналистов об этом он кратко ответил, что "настанет момент, когда нужно будет об этом подумать".

Президентские выборы во Франции в 2022 году пройдут в два тура – ​​10 и 24 апреля.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды