Кандидат у президенти Земмур хоче залишити Францію у НАТО, щоб не пускати туди Україну

Кандидат у президенти Франції Ерік Земмур, якого відносять до крайнього правого спектра, вважає однією з причин для Франції залишатися членом НАТО те, що таким чином вона зможе у майбутньому блокувати членство України.

Про це Земмур сказав в ефірі програми CDansl’air, пише "Європейська правда".

"Для чого зараз слугує НАТО? На мою думку - я не кажу про східні країни, я кажу про Францію, тому що у них своя політика (…) - НАТО існує тільки для того, щоб легітимізувати, по-перше, американську індустрію, і два - поневолення європейських країн. Це те, що генерал де Голль свого часу називав протекторатом. Я не бачу, який наш інтерес це продовжувати", - заявив Земмур.

"Aujourd'hui, l'#OTAN ne sert qu'à légitimer l'industrie américaine et l'asservissement des pays européens. La France doit être indépendante et sortir du commandement intégré"@ZemmourEric candidat #présidentielle2022



▶#CdanslairPrésidentielle pic.twitter.com/iza1IsbOvi — C dans l'air (@Cdanslair) January 23, 2022

"Я думаю, що Франція повинна бути незалежною. І щоб символічно продемонструвати це, слід було б вийти з Об’єднаного командування НАТО, але не виходити з самого НАТО з двох причин. Перша - тому що я не хочу, щоб Україна увійшла до НАТО, і Франція, якщо залишатиметься в Альянсі, буде мати право вето. Друге - я не хочу, щоб НАТО став такою собі антикитайською коаліцією, після того, як вже став антиросійською. Франція могла б заблокувати це", - сказав він.

Зазначимо, погляди Еріка Земмура щодо НАТО й України не є несподіванкою.

Певний час Земмуру пророкували вихід у другий тур разом з чинним президентом Еммануелем Макроном, але останні соцопитування свідчать, що у першому турі він може претендувати на четверте місце та поступається своїй головній конкурентці за виборців правих поглядів Марін Ле Пен.

Про Еріка Земмура читайте детальніше у статті Фанат Путіна, ворог мігрантів: хто такий Ерік Земмур і чому він може кинути виклик Макрону.

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