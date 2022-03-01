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Зеленський обговорив з Байденом санкції і оборонну допомогу

Вівторок, 1 березня 2022, 19:22

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден обговорили американське лідерство з антиросійських санкцій та оборонну допомогу Україні.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Щойно мав розмову з президентом США. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!", - зазначив глава держави.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у вівторок у Раді ООН з прав людини, що російські злочини в Україні множаться щогодини, а удари вражають лікарні, школи та житлові будинки.

Як повідомлялося, Європейський суд з прав людини виніс рішення, в якому наказав Російській Федерації припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні.

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Війна з РФ санкції Байден Зеленський

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