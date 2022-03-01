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Блінкен: злочини Росії в Україні множаться щогодини

Вівторок, 1 березня 2022, 17:31

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у вівторок у Раді ООН з прав людини, що російські злочини в Україні множаться щогодини, а удари вражають лікарні, школи та житлові будинки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Блінкен, виступаючи перед Радою ООН з прав людини в Женеві, зазначив, що термінові дебати щодо України, заплановані на четвер, де резолюція Києва та союзників передбачає відкриття міжнародного розслідування щодо порушень, є "важливим кроком до забезпечення документації та відповідальності".

"Ми повинні надіслати рішучий і єдиний меседж, що президент Путін має беззастережно припинити це", – сказав він.

Як повідомлялося, Європейський суд з прав людини виніс рішення, в якому наказав Російській Федерації припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні.

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