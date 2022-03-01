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Зеленский обсудил с Байденом санкции и оборонную помощь

Вторник, 1 марта 2022, 19:22

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсудили американское лидерство по продвижению антироссийских санкций и оборонную помощь Украине.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Только разговаривал с президентом США. Обсудили американское лидерство по антироссийским санкциям и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку!", - отметил глава государства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник в Совете ООН по правам человека, что российские преступления в Украине размножаются каждый час, а удары поражают больницы, школы и жилые дома.

Как сообщалось, Европейский суд по правам человека вынес решение, в котором приказал Российской Федерации прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине.

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Война с РФ санкции Байден Зеленский

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