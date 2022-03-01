ЄСПЛ наказав Росії припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні

Європейський суд з прав людини виніс рішення, в якому наказав Російській Федерації припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні.

Текст рішення є в розпорядженні "Європейської правди".

"Суд бере до уваги поточні військові дії, що розпочалися 24 лютого 2022 року у різних частинах України, і вважає, що вони створюють реальну та постійну загрозу серйозних порушень конвенційних прав цивільного населення, зокрема, відповідно до статей 2, 3 та 8 Конвенції", - йдеться у рішенні.

"З метою запобігання таким порушенням та відповідно до статті 39 Регламенту суд постановляє, в інтересах сторін та належного ведення розгляду наказати уряду Росії утримуватися від військових нападів на цивільне населення та цивільні об'єкти, у тому числі житлові приміщення, автомобілі екстрених служб та інші особливо цивільні об'єкти, що охороняються, такі як школи та лікарні, а також негайно забезпечити безпеку медичних установ, особового складу та аварійно-рятувальних служб у межах атакованої або обложеної російськими військами території", - заявили в ЄСПЛ.

Україна 28 лютого звернулась до ЄСПЛ із заявою про запровадження попередніх заходів відповідно до Правила 39.

Згадане правило дозволяє Суду видати наказ на адресу будь-якої держави-учасниці Європейської конвенції з прав людини на час розгляду по суті скарги про порушення цієї конвенції. Наказ Суду є обов'язковим для виконання.

Нагадаємо, окупанти неодноразово обстрілювали Харків "Градами". Також завдано шкоди іншій цивільній інфраструктурі.