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Папа Франциск відвідав у лікарні українських дітей-біженців

Субота, 19 березня 2022, 20:40

Папа Римський Франциск відвідав 19 українських дітей-біженців у дитячій лікарні Бамбіно Джезу в Римі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Vatican News.

Як зазначається, діти покинули Україну протягом перших кількох днів війни і наразі проходять лікування від онкологічних та неврологічних захворювань в Італії. Також у лікарні є діти, що прибули нещодавно із важкими пораненнями.

 "Папа побував у палатах, відвідавши всіх маленьких пацієнтів, перш ніж повернутися до Ватикана", — йдеться у повідомленні.

За даними Ватикану, з початку конфлікту через лікарню пройшли 50 українських дітей-біженців.

 

Нагадаємо, минулої неділі Папа Франциск у своїй публічній промові зробив заяву на підтримку України.

Він назвав "варварськими" дії російської армії під час облоги та бомбардування Маріуполя.

"Цього тижня місто, яке носить ім’я діви Марії – Маріуполь – стало містом-мучеником лютої війни, яка спустошує Україну. Не існує причин, якими це можна обґрунтувати варварські вбивства дітей, невинного та беззбройного цивільного населення", - заявив Франциск.

Папа також закликав агресора припинити напад на Україну. "Єдине, що потрібно – це припинити неприйнятну збройну агресію, перше ніж вона перетворить міста в цвинтарі", – сказав він.

Раніше Ватикан запропонував РФ посередництво у переговорах з Україною.

25 лютого Папа Римський всупереч правилам відвідав посольство РФ через війну в Україні.

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Ватикан Війна з РФ

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