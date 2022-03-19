Папа Франциск посетил в больнице украинских детей-беженцев

Папа Римский Франциск посетил 19 украинских детей-беженцев в детской больнице Бамбино Джезу в Риме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News.

Как отмечается, дети покинули Украину в течение первых нескольких дней войны и проходят лечение от онкологических и неврологических заболеваний в Италии. Также в больнице есть дети, прибывшие недавно с тяжелыми ранениями.

"Папа побывал в палатах, посетив всех маленьких пациентов, прежде чем возвратиться в Ватикан", - говорится в сообщении.

По данным Ватикана, с начала конфликта через больницу прошли 50 украинских детей-беженцев.

Напомним, в прошлое воскресенье Папа Франциск сделал заявление в поддержку Украины.

Он назвал "варварскими" действия русской армии во время осады и бомбардировки Мариуполя. "На этой неделе город, носящий имя девы Марии – Мариуполь – стал городом-мучеником яростной войны, которая опустошает Украину. Не существует причин, которыми можно обосновать варварские убийства детей, невиновного и безоружного гражданского населения", - заявил Франциск.

Папа также призвал агрессора прекратить нападение на Украину. "Нужно только одно –прекратить неприемлемую вооруженную агрессию, прежде чем она превратит города в кладбище", – сказал он.

Ранее Ватикан предложил РФ посредничество в переговорах с Украиной.

25 февраля Папа Римский вопреки правилам посетил посольство РФ из-за войны в Украине.