Іспанія планує надіслати зброю Україні

Прем’єр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна збирається надіслати зброю "силам українського опору".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

Глава іспанського уряду, який виступив у Конгресі, щоб доповісти про ситуацію з війною в центрі Європи, оголосив, що Іспанія "доставить наступальні військові матеріали силам українському опору".

За його словами, цим він хоче розвіяти сумніви деяких політичних груп щодо "іспанської прихильності" до українського народу.

За його словами, через вибух війни в Україні Європа змушена пригадувати свої найгірші кошмари.

Санчес також оголосив, що Іспанія є четвертим донором фонду, за допомогою якого ЄС збирається постачати зброю Україні.

Це рішення внесло розкол в іспанській урядовій коаліції – молодший коаліційний партнер Podemos, який, хоча і був поінформований про постачання зброї, відкидає це рішення. Партія вважає, що це рішення лише посилить конфлікт.

Як повідомлялося, уряд Іспанії готує спеціальний план заходів, щоб пом’якшити наслідки санкцій ЄС проти РФ для власної економіки.