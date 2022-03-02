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Испания планирует отправить оружие Украине

Среда, 2 марта 2022, 13:18

Премьер Испании Педро Санчес заявил, что его страна собирается послать оружие "силам украинского сопротивления".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

Глава испанского правительства, выступившего в Конгрессе, чтобы доложить о ситуации с войной в центре Европы, объявил, что Испания "доставит наступательные военные материалы силам украинскому сопротивлению".

По его словам, этим он хочет развеять сомнения некоторых политических групп по поводу "испанской приверженности" украинскому народу.

По его словам, из-за взрыва войны в Украине Европа вынуждена вспоминать свои худшие кошмары.

Санчес также объявил, что Испания является четвертым донором фонда, посредством которого ЕС собирается поставлять оружие Украине.

Это решение внесло раскол в испанской правительственной коалиции – младший коалиционный партнер Podemos, хотя и проинформированный о поставках оружия, отвергает это решение. Партия считает, что это решение только усугубит конфликт.

Как сообщалось, правительство Испании готовит специальный план мер по смягчению последствий санкций ЕС против РФ для собственной экономики.

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Война с РФ Испания

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