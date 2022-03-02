Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Грузія у четвер подасть заявку на вступ до ЄС

Середа, 2 березня 2022, 19:21

Грузія слідом за Україною подасть заявку на прискорений вступ до ЄС.

Про це заявив голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

За його словами, це відбудеться у четвер.

"Уряд Грузії під керівництвом прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі вже готує заявку на набуття статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, яка завтра буде офіційно представлена ​​структурам Євросоюзу від імені влади Грузії", – сказав Кобахідзе.

Він нагадав, що уряд планував подати заявку у 2024 році, але вирішив прискоритись  "виходячи з політичного контексту та нової реальності".

На тлі розгортання війни Росії Україна вимагає від Європейського Союзу пришвидшити її вступ до блоку.

Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на вступ України в ЄС. 

1 березня Європейський Союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявки на здобуття членства.

2 березня Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.

В Офісі президента України заявили, що ухвалене рішення Європарламенту недостатньо амбітне.


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Вступ до ЄС Грузія

Статті

ДОКУМЕНТ

Текст рішення ООН про агресію РФ проти України. Коментований переклад

Такої одностайності у рішеннях Генасамблеї ООН стосовно триваючих збройних конфліктів у світі – напевно, не було ще ніколи.
2 березня 2022

Історія програних Росією війн каже: не списуйте з рахунків Україну!

Те, що відбувається в Україні, — це насправді війна за Європу та цінності, на яких заснована західна цивілізація.
2 березня 2022 — Ярослав Курфюрст, МЗС Чехії

Примусове вторгнення: що змінює участь військ Білорусі на боці РФ

Наскільки вагомою може стати військова підтримка Білоруссю агресії проти України? І для кого вона матиме більше негативних наслідків – для Києва чи для режиму Лукашенка?
2 березня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда