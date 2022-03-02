Грузія у четвер подасть заявку на вступ до ЄС
Грузія слідом за Україною подасть заявку на прискорений вступ до ЄС.
Про це заявив голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".
За його словами, це відбудеться у четвер.
"Уряд Грузії під керівництвом прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі вже готує заявку на набуття статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, яка завтра буде офіційно представлена структурам Євросоюзу від імені влади Грузії", – сказав Кобахідзе.
Він нагадав, що уряд планував подати заявку у 2024 році, але вирішив прискоритись "виходячи з політичного контексту та нової реальності".
На тлі розгортання війни Росії Україна вимагає від Європейського Союзу пришвидшити її вступ до блоку.
Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на вступ України в ЄС.
1 березня Європейський Союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявки на здобуття членства.
2 березня Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.
В Офісі президента України заявили, що ухвалене рішення Європарламенту недостатньо амбітне.