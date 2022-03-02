Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Банкова незадоволена рішенням Європарламенту про Україну: недостатньо амбітне

Середа, 2 березня 2022, 14:51

В Офісі президента України заявили, що у вчорашньому рішенні Європарламенту щодо України відсутні сміливі політичні дороговкази, які повинні бути взяті до уваги усіма інституціями ЄС та державами-членами щодо надання Україні статусу кандидата на вступ.

Про це заявив заступник глави ОП Ігор Жовква у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Жовква навів текст положення ухваленої Європарламентом резолюції: "Європарламент закликає інституції ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз та на основі досягнення відповідності, а тим часом продовжувати працювати в напрямку інтеграції в Єдиний ринок ЄС згідно з Угодою про асоціацію".

Підтримка вступу України в ЄС і НАТО досягла історичного максимуму - "Рейтинг"

Жовква підкреслив, що Європарламент не має повноважень ухвалювати рішення про надання Україні статусу кандидата, однак, за його словами, він міг би ухвалити "сміливі політичні дороговкази, які повинні бути взяті до уваги усіма інституціями ЄС та державами-членами".

"На жаль, таким дороговказом відповідні положення резолюції не стали. Хотів би ще раз нагадати позицію президента - Україна потребує прискореної процедури повноцінного вступу до ЄС. Це означає, що звичайна і довга рутинна бюрократична процедура має бути пройдена Україною безпрецедентно швидко. Наша держава до цього готова. Хочемо бачити таку ж готовність від Брюсселю та усіх столиць держав-членів", - зазначив заступник глави ОП.

Все про заявку на вступ України до ЄС, яку подав Зеленський

Він додав, що у постійних консультаціях з інституціями ЄС Україна опрацьовує максимально швидку процедуру вступу, яка має містити мінімальну кількість етапів, і встановлення коротких, проте реалістичних дедлайнів.

"Жодне засідання Європейської Ради, Ради міністрів не повинно проходити без розгляду окремих аспектів питання вступу України. Іншого алгоритму роботи Брюсселю українці не сприймуть і не зрозуміють", - додав Ігор Жовква.

Нагадаємо, 1 березня Європейський Союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявки на здобуття членства.

Детально про перспективи України приєднатись до Євросоюзу: До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ.

Дивіться пояснення у відео ЄП: Вступити в ЄС під час війни? Все про членство та заявку на вступ у Євросоюз, яку подав Зеленський

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Асоціація з ЄС Європарламент

Статті

Історія програних Росією війн каже: не списуйте з рахунків Україну!

Те, що відбувається в Україні, — це насправді війна за Європу та цінності, на яких заснована західна цивілізація.
2 березня 2022 — Ярослав Курфюрст, МЗС Чехії

Примусове вторгнення: що змінює участь військ Білорусі на боці РФ

Наскільки вагомою може стати військова підтримка Білоруссю агресії проти України? І для кого вона матиме більше негативних наслідків – для Києва чи для режиму Лукашенка?
2 березня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ

Заявка України про вступ до ЄС має всі шанси бути задоволеною. Процес вступу запуститься вже у березні.
1 березня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда