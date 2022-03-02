Банкова незадоволена рішенням Європарламенту про Україну: недостатньо амбітне

В Офісі президента України заявили, що у вчорашньому рішенні Європарламенту щодо України відсутні сміливі політичні дороговкази, які повинні бути взяті до уваги усіма інституціями ЄС та державами-членами щодо надання Україні статусу кандидата на вступ.

Про це заявив заступник глави ОП Ігор Жовква у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Жовква навів текст положення ухваленої Європарламентом резолюції: "Європарламент закликає інституції ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз та на основі досягнення відповідності, а тим часом продовжувати працювати в напрямку інтеграції в Єдиний ринок ЄС згідно з Угодою про асоціацію".

Жовква підкреслив, що Європарламент не має повноважень ухвалювати рішення про надання Україні статусу кандидата, однак, за його словами, він міг би ухвалити "сміливі політичні дороговкази, які повинні бути взяті до уваги усіма інституціями ЄС та державами-членами".

"На жаль, таким дороговказом відповідні положення резолюції не стали. Хотів би ще раз нагадати позицію президента - Україна потребує прискореної процедури повноцінного вступу до ЄС. Це означає, що звичайна і довга рутинна бюрократична процедура має бути пройдена Україною безпрецедентно швидко. Наша держава до цього готова. Хочемо бачити таку ж готовність від Брюсселю та усіх столиць держав-членів", - зазначив заступник глави ОП.

Він додав, що у постійних консультаціях з інституціями ЄС Україна опрацьовує максимально швидку процедуру вступу, яка має містити мінімальну кількість етапів, і встановлення коротких, проте реалістичних дедлайнів.

"Жодне засідання Європейської Ради, Ради міністрів не повинно проходити без розгляду окремих аспектів питання вступу України. Іншого алгоритму роботи Брюсселю українці не сприймуть і не зрозуміють", - додав Ігор Жовква.

Нагадаємо, 1 березня Європейський Союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявки на здобуття членства.

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