Грузия в четверг подаст заявку на вступление в ЕС
Грузия вслед за Украиной подаст заявку на ускоренное вступление в ЕС.
Об этом заявил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".
По его словам, это произойдет в четверг.
"Правительство Грузии под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили уже готовит заявку на обретение статуса кандидата на вступление в Евросоюз, которая завтра будет официально представлена структурам Евросоюза от имени власти Грузии", – сказал Кобахидзе.
Он напомнил, что правительство планировало подать заявку в 2024 году, но решило ускориться "исходя из политического контекста и новой реальности".
На фоне развертывания войны со стороны России Украина требует от Европейского Союза ускорить ее вступление в блок.
Президент Владимир Зеленский подписал 28 февраля заявку на вступление Украины в ЕС.
1 марта Европейский Союз официально начал процедуру рассмотрения украинской заявки на получение членства.
2 марта Европейский парламент подавляющим большинством голосов утвердил резолюцию, рекомендующую государствам-членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление.
В Офисе президента Украины заявили, что принятое решение Европарламента недостаточно амбициозное.