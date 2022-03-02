Грузия в четверг подаст заявку на вступление в ЕС

Грузия вслед за Украиной подаст заявку на ускоренное вступление в ЕС.

Об этом заявил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По его словам, это произойдет в четверг.

"Правительство Грузии под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили уже готовит заявку на обретение статуса кандидата на вступление в Евросоюз, которая завтра будет официально представлена ​​структурам Евросоюза от имени власти Грузии", – сказал Кобахидзе.

Он напомнил, что правительство планировало подать заявку в 2024 году, но решило ускориться "исходя из политического контекста и новой реальности".

На фоне развертывания войны со стороны России Украина требует от Европейского Союза ускорить ее вступление в блок.

Президент Владимир Зеленский подписал 28 февраля заявку на вступление Украины в ЕС.

1 марта Европейский Союз официально начал процедуру рассмотрения украинской заявки на получение членства.

2 марта Европейский парламент подавляющим большинством голосов утвердил резолюцию, рекомендующую государствам-членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление.

В Офисе президента Украины заявили, что принятое решение Европарламента недостаточно амбициозное.