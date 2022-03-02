Більшість фінів підтримують вступ своєї країни до НАТО

Агресія РФ проти України вплинула на настрої у Фінляндії – 79% фінів вважають Росію загрозою для своєї країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, проведеного порталом Yle. Показово, що опитування почалося проводитися за день до агресії РФ.

Безпекові ризики від дій РФ не турбують лише 11% фінів. Ще 10% не мають думки з цього питання.

Видання уточнює – ці показники є приблизно однаковими і для чоловіків, і для жінок. В свою чергу найвищий показник оцінок про безпеку від РФ (86%) - у віковій групі від 35 до 49 років.

Виходом із ситуації для багатьох фінів стає вступ своєї країни до НАТО.

Згідно іншому опитуванню від Yle, 53% фінів підтримують вступ Фінляндії до НАТО, проти – 28%, а 19% не мають з цього питання думки.

Показово, що обидва опитування почалися проводитися за день до агресії РФ. Тож, не виключено, що показники відношення до РФ та НАТО могли би бути ще більш показовими.

Нагадаємо, що напередодні президент Фінляндії Саулі Нііністьо зазначив, що подальші дії президента РФ Владіміра Путіна щодо України напевно вплинуть на настрої у фінському суспільстві щодо членства у НАТО.

Для порівняння, ще напочатку лютого 45% опитаних мешканців Фінляндії підтримали б приєднання країни до Північноатлантичного альянс.