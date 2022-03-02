Большинство финнов поддерживают вступление своей страны в НАТО

Агрессия РФ против Украины повлияла на настроения в Финляндии – 79% финнов считают Россию угрозой своей стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом Yle. Примечательно, что опрос начал проводиться за день до агрессии РФ.

Безопасные риски от действий РФ не беспокоят всего 11% финнов. Еще 10% не имеют мнения по этому вопросу.

Издание уточняет – эти показатели примерно одинаковы и для мужчин, и для женщин. В свою очередь самый высокий показатель оценок о безопасности от РФ (86%) – в возрастной группе от 35 до 49 лет.

Выходом из ситуации для многих финнов становится вступление своей страны в НАТО.

Согласно другому опросу от Yle, 53% финнов поддерживают вступление Финляндии в НАТО, против – 28%, а 19% не имеют по этому вопросу мнения.

Примечательно, что оба опроса начались проводиться за день до агрессии РФ. Не исключено, что показатели отношения к РФ и НАТО могли бы быть еще более показательными.

Напомним, что накануне президент Финляндии Саули Нииностио отметил, что дальнейшие действия президента РФ Владимира Путина по отношению к Украине наверняка повлияют на настроения в финском обществе относительно членства в НАТО.

Для сравнения, еще в начале февраля 45% опрошенных жителей Финляндии поддержали бы присоединение страны к Североатлантическому альянсу.