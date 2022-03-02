До України прибула протитанкова зброя і "Стінгери" з Німеччини - Bild

В Україну прибула зброя з Німеччини - 1000 одиниць протитанкової зброї і 500 зенітних ракет типу "Стінгер".

Про це повідомило видання Bild з посиланням на джерела в уряді.

Федеральний уряд Німеччини, який тижнями опирався поставкам зброї в Україну, схвалив рішення надати ЗСУ зброю 26 лютого.

Після нападу Росії на Україну відбулося переосмислення політики безпеки не лише у федеральному уряді, а й серед населення.

Видання відзначає - 78% людей у ​​Німеччині підтримують поставки німецької зброї в Україну, а також переозброєння Бундесверу.

Для порівняння, до нападу Путіна лише 22% респондентів в опитуванні Insa для BILD минулого тижня висловилися за поставки зброї в Україну.

Тим часом, у середу канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив участь НАТО у війні, яку РФ веде проти України.