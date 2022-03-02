Канцлер Німеччини виключив втручання НАТО у війну РФ проти України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив участь НАТО у війні, яку РФ веде проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Ми не будемо втручатися військовим чином. Це стосується НАТО, він цього робити не буде, а також усіх інших. Це було б неправильно в цій ситуації", - сказав Шольц у середу під час свого першого візиту до Ізраїлю.

"Те, що ми робимо, це підтримуємо", – уточнив канцлер, згадавши про фінансову і гуманітарну допомогу.

За його словами, санкції вже чинять ефект: "Я вважаю, що це правильні рішення".

Він сказав, що працюватиме над тим, щоб мирні переговори між Росією та Україною продовжилися найближчим часом.

"Звичайно, зараз йдеться про те, що дипломатія знову отримує чудовий шанс", - сказав Шольц. При цьому він знову закликав Росію негайно припинити всі військові дії.

"Напади на цивільну інфраструктуру та цивільне населення повинні припинитися", – заявив він.

Нагадаємо, експрезидентка Литви Даля Грибаускайте закликала Північноатлантичний альянс вступити у війну за Україну, яка відстоює свою незалежність.