В уряді Грузії заявили, що війна - не перепона для експорту молочки до РФ

Міністр захисту довкілля і сільського господарства в уряді Грузії Отар Шамугія заявив, що експорт молочної продукції з Грузії до Росії є "можливістю" та що він не бачить у цьому проблеми через війну Путіна проти України.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить Netgazeti.

Міністр сказав, що експорт такої продукції до РФ є частиною диверсифікації ринків збуту. За його словами, у 2020 році 15 грузинських компаній подали заявки на потенційний експорт до Росії.

Він стверджує, що відтоді комунікації між РФ та Грузією з цього питання майже не було, крім обміну документацією, і кілька днів тому російська сторона дала позитивну відповідь щодо їхнього виходу на російський ринок.

На пряме запитання журналістів щодо політичної складової рішення у час, коли Росія веде агресивну війну проти України, Шамугія сказав, що в уряді не бачать у цьому проблеми.

"І прем’єр, і всі в уряді чітко сказали, що ми повністю солідарні з Україною, дружнім до нас народом. Тут все однозначно і це одне питання. А щодо торгівлі з РФ - ці відносини є, і ми повинні робити окремі рішення в кожному конкретному випадку, виходячи з інтересів наших громадян, підприємців та фермерів", - сказав міністр.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Росія оголосила про намір послабити торговельні обмеження для Грузії, зокрема для молочної продукції. Пресслужба російського регулятора стверджує, що вихідний день, у суботу, попри розпал російської війни проти України, відбулися переговори представників ветеринарних служб РФ, Білорусі, Грузії та Азербайджану.

Грузинський уряд у неділю поширював діаметрально протилежні повідомлення для українського МЗС та для грузинських споживачів про свої перемовини з Росією на тлі нападу РФ на Україну. Уряд Грузії запевнив Україну про те, що не лише не вів переговори з РФ, а й не зацікавлений у виході на ринок Росії, бо їхня країна сама має дефіцит молока та молочної продукції на власному ринку.

Утім, в той самий час як грузинський МЗС переконував українських дипломатів у щирості цієї позиції, відповідальна за переговори з РФ структура поширила протилежну інформацію для грузинських медіа.

Раніше небажання офіційного Тбілісі дозволити виїзд до України грузинських добровольців призвело до відкликання для консультацій українського посла.

Детальніше про це - у статті "Не моя війна". Як влада Грузії не захотіла підтримувати Україну в часи російської агресії.