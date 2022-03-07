В правительстве Грузии заявили, что война – не помеха для экспорта молочки в РФ

Министр защиты окружающей среды и сельского хозяйства в правительстве Грузии Отар Шамугия заявил, что экспорт молочной продукции из Грузии в Россию является "возможностью" и что он не видит в этом проблемы из-за войны Путина против Украины.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит Netgazeti.

Министр сказал, что экспорт такой продукции в РФ является частью диверсификации рынков сбыта. По его словам, в 2020 году 15 грузинских компаний подали заявки на потенциальный экспорт в Россию.

Он утверждает, что с тех пор коммуникации между РФ и Грузией по этому вопросу почти не было, кроме обмена документацией, и несколько дней назад российская сторона дала положительный ответ на их выход на российский рынок.

На прямой вопрос журналистов о политической составляющей решения в то время, когда Россия ведет агрессивную войну против Украины, Шамугия сказал, что в правительстве не видят в этом проблемы.

"И премьер, и все в правительстве четко сказали, что мы полностью солидарны с Украиной, дружественным нам народом. Здесь все однозначно, и это один вопрос. А по торговле с РФ – эти отношения есть, и мы должны делать отдельные решения в каждом конкретном случае исходя из интересов наших граждан, предпринимателей и фермеров", - сказал министр.

Напомним, на днях стало известно, что Россия объявила о намерении ослабить торговые ограничения для Грузии, в частности для молочной продукции. Пресс-служба российского регулятора утверждает, что выходной день, в субботу, несмотря на разгар российской войны против Украины, прошли переговоры представителей ветеринарных служб РФ, Белоруссии, Грузии и Азербайджана.

Грузинское правительство в воскресенье распространяло диаметрально противоположные сообщения для украинского МИД и для грузинских потребителей о своих переговорах с Россией на фоне нападения РФ на Украину. Правительство Грузии заверило Украину о том, что не только не вело переговоры с РФ, но и не заинтересовано в выходе на рынок России, потому что их страна сама имеет дефицит молока и молочной продукции на собственном рынке.

Впрочем, в то время как грузинский МИД убеждал украинских дипломатов в искренности этой позиции, ответственная за переговоры с РФ структура распространила противоположную информацию для грузинских медиа.

Ранее нежелание официального Тбилиси разрешить выезд в Украину грузинских добровольцев привело к отзыву для консультаций украинского посла.

Детальнее об этом - в статье "Не моя война". Как власти Грузии не захотели поддерживать Украину во времена российской агрессии.