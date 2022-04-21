Німеччина заявляє, що готова відправити Україні важке озброєння

Німеччина вивчає, яке додаткове обслуговування та боєприпаси будуть потрібні її бойовим машинам піхоти Marder, щоб Україна могла їх використати.

Про це заявила міністр закордонних справ Анналена Бербок, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На другий день турне країнами Балтії Бербок відповіла на критику з боку союзників та оглядачів у зв'язку з очевидним затягуванням Німеччиною з постачанням зброї, яка, за словами Києва, необхідна для відбиття атак Росії.

"Для нас немає табу щодо бронетехніки та іншого озброєння, яке потрібне Україні", — заявила вона на пресконференції зі своїм естонським колегою у четвер.

Але Бербок сказала, що пріоритетом є забезпечення того, щоб Україна якнайшвидше отримала старе радянське озброєння, яке її військові могли б використати без додаткової підготовки, і що Берлін робить це, поповнюючи запаси союзних країн, які мають таке озброєння, сучасною зброєю німецької виробництва.

Вона додала, що німецькі збройні сили самі зіштовхнулися з нестачею техніки, наголосивши, що німецькі миротворчі місії в Африці не мають усіх необхідних їм гелікоптерів.

На запитання журналістів про те, чи німецькі танки "Leopard" будуть відправлені в Україну, вона заявила, що військовим буде потрібно навчання використанню такої зброї, і що Берлін заплатить за це навчання.

"Ми виділяємо 1 мільярд євро, тому що ми маємо думати не лише про найближчі дні та місяці, а й про наступні роки...Ми знаємо, що кожен день на рахунку", - сказала вона.

Раніше глава Міноборони заявила, що Німеччина веде переговори з країнами ЄС та НАТО, які можуть надати Україні важке озброєння радянського виробництва.

Нагадаємо, видання Bild повідомило, що Міністерство оборони Німеччини виключило все важке озброєння зі списку, направленого Україною, хоча німецька промисловість готова поставити багато озброєнь у короткостроковій та середньостроковій перспективі.