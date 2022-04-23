Немецкая компания просит у Берлина разрешение на поставку Украине 100 БМП Marder - СМИ

Дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall обратилось в федеральное правительство в Берлине за разрешением на поставку Киеву 100 боевых машин пехоты Marder.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

Компания Rheinmetall Landsysteme готова продать БМП Украине "в кратчайшие сроки", причем первую партию можно поставить Киеву "в течение нескольких недель".

Запрос поступил в Министерство экономики Германии, после чего его немедленно передали в Федеральный совет безопасности, в который, кроме главы правительства Германии Олафа Шольца, входят руководитель ведомства канцлера, а также министры иностранных дел, внутренних дел, обороны, финансов, экономики, экономического сотрудничества и юстиции.

Это значит, что в ближайшие дни этот орган должен решить, готов ли Берлин к прямым поставкам тяжелого вооружения из Германии в Украину. Это первая подобная заявка с начала войны России против Украины.

Ранее заместитель генерального инспектора Бундесвера Маркус Лаубенталь отверг возможность поставки тяжелого вооружения Киеву. По его словам, немецкие БМП Marder необходимы Германии, в частности для выполнения различных обязательств в составе формирований НАТО.

Но через несколько дней глава МИД Анналена Бербок сказала, что Германия изучает, какое дополнительное обслуживание и боеприпасы потребуются ее боевым машинам пехоты Marder, чтобы Украина могла их использовать.