Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Немецкая компания просит у Берлина разрешение на поставку Украине 100 БМП Marder - СМИ

Суббота, 23 апреля 2022, 16:24

Дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall обратилось в федеральное правительство в Берлине за разрешением на поставку Киеву 100 боевых машин пехоты Marder.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

Компания Rheinmetall Landsysteme готова продать БМП Украине "в кратчайшие сроки", причем первую партию можно поставить Киеву "в течение нескольких недель".

Запрос поступил в Министерство экономики Германии, после чего его немедленно передали в Федеральный совет безопасности, в который, кроме главы правительства Германии Олафа Шольца, входят руководитель ведомства канцлера, а также министры иностранных дел, внутренних дел, обороны, финансов, экономики, экономического сотрудничества и юстиции.

Это значит, что в ближайшие дни этот орган должен решить, готов ли Берлин к прямым поставкам тяжелого вооружения из Германии в Украину. Это первая подобная заявка с начала войны России против Украины.

Ранее заместитель генерального инспектора Бундесвера Маркус Лаубенталь отверг возможность поставки тяжелого вооружения Киеву. По его словам, немецкие БМП Marder необходимы Германии, в частности для выполнения различных обязательств в составе формирований НАТО.

Но через несколько дней глава МИД Анналена Бербок сказала, что Германия изучает, какое дополнительное обслуживание и боеприпасы потребуются ее боевым машинам пехоты Marder, чтобы Украина могла их использовать.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Германия

Статьи

Виктория Нуланд: в случае ядерного удара Украина не останется в одиночестве

США уже начали снабжать Украину реактивными системами залпового огня. Также государства НАТО помогают ВСУ пополнить авиапарк.
22 апреля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Проблемы у Бориса: почему британскому премьеру грозит отставка

Отставка Бориса Джонсона с должности премьера выглядит очень вероятной. Причина скандала выглядит несерьезно для украинцев, но не для британцев.
22 апреля 2022 — Александр Краев, для Европейской правды

Шарль Мишель: Украине нужно предоставить тяжелое вооружение, это важно и очень срочно

Президент Евросовета: "Не хочу объявлять, какие именно виды вооружения мы планируем предоставить... И я убежден, что Украина победит в этой войне" (укр.)
21 апреля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда