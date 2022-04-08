Байден обіцяє подальший тиск на економіку РФ і ще більшу її ізоляцію у світі

Президент США Джо Байден пообіцяв працювати з відповідальними державами по всьому світу, щоб притягнути Росію до відповідальності за звірства, скоєні в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у його заяві на сайті Білого дому.

"Я вітаю сьогоднішню переважну більшість голосів на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй за виключення Росії з Ради ООН з прав людини. Це значущий крок міжнародного співтовариства, який ще більше демонструє, як війна Путіна зробила Росію міжнародним ізгоєм" - заявив Байден.

За його словами, Сполучені Штати тісно співпрацювали з союзниками та партнерами по всьому світу, щоб стимулювати це голосування, оскільки Росія здійснює грубі та системні порушення прав людини.

"Російські війська здійснюють військові злочини. Росії немає місця в Раді з прав людини. Після сьогоднішнього історичного голосування Росія не зможе брати участь у роботі Ради чи поширювати там свою дезінформацію" - стверджує президент США.

Він засудив брехню РФ щодо злочинів, які вона чинить в Україні.

"Тому народи в кожному регіоні засуджують неспровоковану і жорстоку агресію Росії проти України та підтримують хоробрий народ України в його боротьбі за свободу. І ми продовжимо працювати з відповідальними державами по всьому світу, щоб збирати докази, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєні звірства, посилити тиск на економіку Росії та ізолювати Росію на міжнародній арені" - заявив Байден.

Голосування за призупинення членства Російської Федерації з Ради ООН з прав людини відбулося 7 квітня.

Раніше цього ж дня до такого кроку закликали лідери G7.

Зазначимо, призупинення членства в Раді з прав людини є максимальною санкцією - виключити ту чи іншу державу з цього органу неможливо.

Призупинення членства означає, що віднині РФ не може голосувати в РПЛ, вносити пропозиції, пропонувати проєкти рішень. Росія зберігає можливість відвідувати засідання, але це право мають також держави, які не є членами Ради.