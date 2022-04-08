Байден обещает дальнейшее давление на экономику РФ и еще большую ее изоляцию в мире

Президент США Джо Байден пообещал работать с ответственными государствами по всему миру, чтобы привлечь Россию к ответственности за зверства, совершенные в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в его заявлении на сайте Белого дома.

"Я приветствую сегодняшнее подавляющее большинство голосов на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций за исключение России из Совета ООН по правам человека. Это значимый шаг международного сообщества, еще более демонстрирующий, как война Путина сделала Россию международным изгоем" - заявил Байден.

По его словам, Соединенные Штаты тесно сотрудничали с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы стимулировать это голосование, поскольку Россия совершает грубые и системные нарушения прав человека.

"Русские войска совершают военные преступления. России нет места в Совете по правам человека. После сегодняшнего исторического голосования Россия не сможет участвовать в работе Совета или распространять там свою дезинформацию", - утверждает президент США.

Он осудил ложь РФ по поводу преступлений, которые она совершает в Украине.

"Поэтому народы в каждом регионе осуждают неспровоцированную и жестокую агрессию России против Украины и поддерживают храбрый народ Украины в его борьбе за свободу. И мы продолжим работать с ответственными государствами по всему миру, чтобы собирать доказательства, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные зверства, усилить давление на экономику России и изолировать Россию на международной арене", - заявил Байден.

Голосование за приостановление членства Российской Федерации из Совета ООН по правам человека состоялось 7 апреля.

Ранее в этот же день к такому шагу призвали лидеры G7.

Отметим, приостановление членства в Совете по правам человека является максимальной санкцией – исключить то или иное государство из этого органа невозможно.

Приостановление членства значит, что отныне РФ не может голосовать в СПЧ, вносить предложения, давать проекты решений. Россия сохраняет возможность посещать заседания, но это право имеют также государства, не являющиеся членами Совета.