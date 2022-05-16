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Прем’єрка Швеції очікує, що прийняття країни до НАТО може тривати до року

Понеділок, 16 травня 2022, 07:23

Прем’єрка Швеції Магдалена Андерссон розповіла, що процес набуття країною членства у НАТО може тривати близько року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SVT.

Магдалена Андерссон зазначила, що процес до повноправного членства може зайняти близько року, і в уряді готові до того, що на цьому шляху можуть бути певні труднощі - як вже висловлена позиція Туреччини.

"Ми бачили це раніше і були готові. Ми будемо вести діалог на багатьох різних рівнях з усіма 30 країнами-членам, включно з Туреччиною", - сказала прем’єрка.

Андерссон зазначила, що, вступаючи до НАТО, Швеція може не відмовлятися від деяких принципових для себе позицій. 

"Ми можемо зробити такі ж заяви, як свого часу Норвегія та Данія, про те, що вони не хочуть розміщувати на своїй території постійних військових баз та ядерної зброї. І цю позицію у НАТО поважали", - зазначила прем’єрка, уточнивши, що маються на увазі військові бази у мирний час. 

Як повідомлялося 15 травня правляча Соціал-демократична партія Швеції підтримала вступ своєї країни до Альянсу.

Фінляндія теж офіційно оголосила, що подасть заявку до НАТО і планує зробити це у вівторок.

Дивіться пояснення "Європейської правди" про те, що змінить для України, а також для європейської безпеки вступ Швеції та Фінляндії в НАТО.


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Альянс Швеція

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