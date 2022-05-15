Офіційно: Фінляндія оголосила, що подасть заявку на вступ до НАТО

Президент та прем’єр-міністр Фінляндії оголосили у неділю, що Фінляндію подає заявку про приєднання до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це вони заявили на спеціально скликаній прес-конференції.

Президент Саулі Нііністе зробив офіційне оголошення про це фінською, шведською та англійською мовами.

"Це історичний день", - заявив президент, якого цитує фінське видання Yle.

Також на прес-конференції виступили міністр оборони і міністрка закордонних справ Фінляндії, яка саме повернулася з зустрічі із колегами, очільниками МЗС усіх держав Альянсу. Після цієї зустрічі у Альянсі заявили, що турецьке вето на вступ Фінляндії та Швеції буде подолане.

Парламент збереться для розгляду цього питання в понеділок, є більшість голосів на підтримку рішення. Після цього президент і уряд мають запустити процес подання заявки, яка буде передана до Альянсу, імовірно, вже у вівторок.

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