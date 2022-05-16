Премьер Швеции ожидает, что принятие страны в НАТО может длиться около года

Премьер Швеции Магдалена Андерссон рассказала, что процесс обретения страной членства в НАТО может длиться около года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SVT.

Магдалена Андерссон отметила, что процесс до полноправного членства может занять около года, и в правительстве готовы к тому, что на этом пути могут возникнуть определенные трудности - как уже выраженная позиция Турции.

"Мы видели это и раньше и были готовы. Мы будем вести диалог на многих разных уровнях со всеми 30 странами-членами, включая Турцию", - сказала премьер.

Андерссон отметила, что, вступая в НАТО, Швеция может не отказываться от некоторых принципиальных для себя позиций.

"Мы можем сделать такие же заявления, как в свое время Норвегия и Дания, о том, что они не хотят размещать на своей территории постоянные военные базы и ядерное оружие. И эту позицию в НАТО уважали", - отметила премьер, уточнив, что подразумеваются военные базы в мирное время.

Как сообщалось 15 мая правящая Социал-демократическая партия Швеции поддержала вступление своей страны в Альянс.

Финляндия тоже официально объявила, что подаст заявку в НАТО и планирует сделать это во вторник.

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