Премьер Швеции ожидает, что принятие страны в НАТО может длиться около года
Премьер Швеции Магдалена Андерссон рассказала, что процесс обретения страной членства в НАТО может длиться около года.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SVT.
Магдалена Андерссон отметила, что процесс до полноправного членства может занять около года, и в правительстве готовы к тому, что на этом пути могут возникнуть определенные трудности - как уже выраженная позиция Турции.
"Мы видели это и раньше и были готовы. Мы будем вести диалог на многих разных уровнях со всеми 30 странами-членами, включая Турцию", - сказала премьер.
Андерссон отметила, что, вступая в НАТО, Швеция может не отказываться от некоторых принципиальных для себя позиций.
"Мы можем сделать такие же заявления, как в свое время Норвегия и Дания, о том, что они не хотят размещать на своей территории постоянные военные базы и ядерное оружие. И эту позицию в НАТО уважали", - отметила премьер, уточнив, что подразумеваются военные базы в мирное время.
Как сообщалось 15 мая правящая Социал-демократическая партия Швеции поддержала вступление своей страны в Альянс.
Финляндия тоже официально объявила, что подаст заявку в НАТО и планирует сделать это во вторник.
Смотрите объяснение "Европейской правды" о том, что изменит для Украины вступление Швеции и Финляндии в НАТО.