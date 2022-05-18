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Росія висилає 24 італійських дипломатів

Середа, 18 травня 2022, 17:56

Росія оголосила про видворення з країни 24 співробітників посольства Італії у Москві.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ, пише "Європейська правда".

Послу Італії було висловлено протест "у зв'язку з відверто ворожими і нічим не мотивованими діями італійської влади щодо вигнаних із країни 30 співробітників російської дипломатичної місії на Апеннінах".

"У відповідь 24 співробітники італійських дипломатичних і консульських установ в Росії були оголошені "persona non grata". Їм наказано залишити територію Російської Федерації протягом 8 днів", - йдеться у заяві.

Раніше в середу МЗС РФ оголосило персонами нон грата 34 французьких дипломатів та 27 співробітників посольства Іспанії.

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Росія Італія

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