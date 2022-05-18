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Россия высылает 24 итальянских дипломата

Среда, 18 мая 2022, 17:56

Россия объявила о выдворении из страны 24 сотрудников посольства Италии в Москве.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, пишет "Европейская правда".

Послу Италии был высказан протест "в связи с откровенно враждебными и ничем не мотивированными действиями итальянских властей в отношении изгнанных из страны 30 сотрудников российской дипломатической миссии на Апеннинах".

"В ответ 24 сотрудника итальянских дипломатических и консульских учреждений в России были объявлены "persona non grata". Им приказано покинуть территорию Российской Федерации в течение 8 дней", - говорится в заявлении.

Ранее в среду МИД РФ объявил персонами нон грата 34 французских дипломатов и 27 сотрудников посольства Испании.

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Россия Италия

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