Опозиція критикує уряд Шольца за відсутність поставок важкого озброєння Україні

Заступник голови фракції німецького Християнсько-демократичного союзу Йоганн Вадепуль розкритикував курс федерального уряду щодо поставок важкого озброєння в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Він нагадав, що Бундестаг звернувся до уряду з проханням поставити необхідне важке озброєння без обмежень.

"Цього не відбувається. Роблячи це, федеральний уряд порушує обов’язкове рішення парламенту", - сказав Вадепуль.

"Якщо все буде продовжуватися так, то пізніше буде скликано слідчий комітет", - додав він.

Свою критику він засновував на заявах державного секретаря міністерства оборони Земтьє Мьоллер (СДПН). У неділю в програмі ZDF "Berlin direct" про поставки озброєння вона заявила, що в НАТО було заявлено, "що не будуть поставлятися бронетранспортери чи танки західних зразків. І жодних змін у позиції всіх західних націй досі не відбулося".

Вадепуль сказав, що федеральний уряд ніколи не згадував про таку домовленість з НАТО під час ухвалення рішення. "Або це через скандальну некомпетентність у поєднанні з неохайністю та неосвіченістю. Або, і це був би справжній скандал, німецький Бундестаг та громадськість вводять в оману все новими псевдовиправданнями, щоб замаскувати систематичну стратегію затримки", - заявив він.

Зелені також висловили своє роздратування. Прессекретар парламентської групи з питань оборонної політики Сара Нанні критикує повідомлення міністра оборони Крістін Ламбрехт (СДПН). "Ми були здивовані та роздратовані тим, що союзники НАТО повинні були погодитися не постачати Україні бронетранспортери та бойові танки", – сказала Нанні порталу новин t-online.

Як повідомлялося, лідер головної опозиційної партії Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив уряд у приховуванні точної процедури постачання зброї.