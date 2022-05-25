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Оппозиция критикует правительство Шольца за отсутствие поставок тяжелого вооружения

Среда, 25 мая 2022, 16:52

Заместитель председателя фракции немецкого Христианско-демократического союза Иоганн Вадепуль подверг критике курс федерального правительства по поставкам тяжелого вооружения в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Süddeutsche Zeitung.

Он напомнил, что Бундестаг обратился к правительству с просьбой поставить необходимое тяжелое вооружение без ограничений.

"Этого не происходит. Делая это, федеральное правительство нарушает обязательное решение парламента", - сказал Вадепуль.

"Если все будет продолжаться так, то позже будет созван следственный комитет", – добавил он.

Свою критику он основывал на заявлениях государственного секретаря министерства обороны Земтье Мёллер (СДПГ). В воскресенье в программе ZDF "Berlin direct" о поставках вооружения она заявила, что в НАТО было заявлено, что "не будут поставляться бронетранспортеры или танки западных образцов. И никаких изменений в позиции всех западных наций до сих пор не произошло".

Вадепуль сказал, что федеральное правительство никогда не упоминало о такой договоренности с НАТО при принятии решения. "Или это из-за скандальной некомпетентности в сочетании с неряшливостью и необразованностью. Или, и это был бы настоящий скандал, немецкий Бундестаг и общественность вводят в заблуждение все новые псевдооправдания, чтобы замаскировать систематическую стратегию задержки", - заявил он.

Зеленые также выразили свое раздражение. Пресс-секретарь парламентской группы по вопросам оборонной политики Сара Нанни критикует сообщения министра обороны Кристин Ламбрехт (СДПГ). "Мы были удивлены и раздражены тем, что союзники НАТО должны были согласиться не поставлять Украине бронетранспортеры и боевые танки", – сказала Нанни новостному порталу t-online.

Как сообщалось, лидер главной оппозиционной партии Германии Фридрих Мерц обвинил правительство в сокрытии точной процедуры поставки оружия.

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