Макрон, Драгі і Шольц таки приїдуть у Київ перед ключовим рішенням про статус кандидата - FT

Лідери Франції, Італії та Німеччини планують у четвер здійснити спільну поїздку в Україну та зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, щоб продемонструвати підтримку Україні та обговорити її заявку на вступ до ЄС.

Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на високопоставлених дипломатів та посадовців у європейських столицях, пише "Європейська правда".

Офіційно візит не було підтверджено, хоча про нього писали ЗМІ.

Очікується, що Еммануель Макрон, Маріо Драгі та Олаф Шольц зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським, що продемонструє потужну демонстрацію західної солідарності з Україною.

Візит відбудеться напередодні представлення оцінки Європейською комісією того, чи слід Україні надати статус кандидата на вступ до ЄС.

За словами посадовців, знайомих із цим питанням, Єврокомісія, ймовірно, заявить, що Україна має набути статусу кандидата в члени ЄС за умови, що вона проведе низку реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права та боротьбу з корупцією.

Утім, країни ЄС, як і раніше, розходяться в думках щодо того, чи слід розглядати ці реформи як попередню умову для того, щоб Україна стала кандидатом, чи слід означити контрольний список реформ вже перед наступним кроком на шляху до ЄС - офіційним відкриттям переговорів про вступ.

Дипломати в Брюсселі вважають, що візит тріо в Україну є необхідним для збору достатньої підтримки для варіанту надання статусу кандидата в члени ЄС вже зараз, а список реформ, які необхідно втілити, буде наданий на пізнішому етапі.

Очікується, що 17 червня Європейська комісія надасть свій висновок щодо кандидатського статусу для України.

За даними Politico, Єврокомісія планує у своєму висновку рекомендувати надати їй статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

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